Una lucina all’anno, simbolo di speranza

Una lucina per non perdere mai la speranza. Anche il giardino di Daniela, a Cuvio, a dicembre si illumina con mille colori. Un tripudio di sagome e ghirlande per rendere magica l’atmosfera in questo periodo dell’anno.

La sua, però, non è solo voglia di vivere il Natale in modo colorato. È una scelta molto più profonda, che suona come un inno alla vita:

« È iniziato tutto come segno di speranza – racconta Daniela – nel 2013 a mio marito è stato diagnosticato un tumore maligno. Aveva 33anni. Avevamo una bimba di 20 mesi e una in arrivo…Ci è crollato il mondo addosso…

Ma lui ha lottato con tutte le sue forze…Non sì è mai arreso nemmeno dopo innumerevoli sedute di chemio e radio..

E da lì abbiamo deciso che ogni Natale passato insieme sarebbe stato unico e magico come una fiaba..infatti ogni anno noi aggiungiamo qualche cosina (anche perché x farlo così abbiamo già investito dei bei soldini) e per noi è la luce della speranza. Ci piacerebbe condividerlo con tante persone (anche xché la nostra casa è un pochino nascosta e se uno non lo sa lo lo vedrebbe mai).»

La luce della vostra casa si illumina così anche sulla nostra pagina.

Con tanti auguri di Natale a tutti voi!!!