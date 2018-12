Il permesso residenti diventa digitale (E si riceve una volta per tutte)

E’ in arrivo un cambio dei permessi residenti, quelli che permettono la sosta nelle vie adiacenti a casa propria se si vive in quartieri “a strisce blu”. Non più una tessera cartacea da rinnovare ogni anno, ma una vetrofania “intelligente” che permette al vigile o all’ausiliario della sosta, di scansionare attraverso un QR code le informazioni aggiornate dell’utente.

Una novità che verrà consegnata a inizio 2019, e che quindi ha come primo effetto «La proroga della validità dei tagliandi gratuiti emessi fino ad ora – circa 2300 – fino al 31 marzo 2019» ha spiegato il residente di Avt, Franco Taddei, che insieme all’assessore all’Urbanistica Andrea Civati e al sindaco Davide Galimberti ha presentato la novità.

DISTRIBUZIONE DELLE VETROFANIE: DA META’ GENNAIO, SECONDO UN PROGRAMMA STABILITO

I possessori dei pass residenti gratuiti non avranno problemi – e, soprattutto, non saranno sanzionati – fino alla data del 31 marzo 2019: nel frattempo potranno, a partire dal 14 gennaio, sostituire il vecchio pass con la nuova vetrofania.

Per organizzare al meglio, il momento del cambio di pass è stato previsto a scaglioni, secondo un apposito calendario ordinato secondo il numero di codice della tesser, che gli utenti possono consultare qui: www.varesesimuove.it/permessi-residenti-vetrofanie/

I rinnovi sono previsti dal lunedì al venerdì, mentre il sabato servirà come giorno di recupero per i residenti/domiciliati che nell’arco della settimana non siano riusciti a presentarsi nel giorno indicato.

Per sostituire il vecchio permesso i residenti dovranno presentarsi col vecchio pass, un documento d’identità in corso di validità ed il libretto di circolazione, oltre ai 10 euro richiesti per il cambio di pass: «Saranno però, questa volta, gli ultimi. Non dovranno più essere corrisposti finchè non si cambierà di residenza o di autovetture».

Chi è solo domiciliato, a Varese, oltre ai documenti indicati per i residenti, dovr presentarsi col contratto di affitto, acquisto, comodato di un immobile adibito ad uso abitativo a loro intestato.

Sui siti è disponibile il calendario in cui è indicato il numero del permesso attualmente in vigore con la data e l’orario in cui i possessori dei permessi da rinnovare dovranno presentarsi allo sportello. Per consultare il calendario: http://www.varesesimuove.it/permessi-residenti-vetrofanie/