Nuovi pass residenti: è arrivato il momento di ritirarli

E’ cominciata lunedì 14 gennaio 2019 la sostituzione dei vecchi permessi cartacei per residenti, che consentono di parcheggiare gratuitamente nelle zone a strisce blu limitrofe a casa propria, con le nuove vetrofanie, dotate di Qrcode e codice identificativo e che registrano elettronicamente, una volta per tutte, i dati del titolare del pass come la residenza e la tipologia del veicolo.

I nuovi permessi per la sosta gratuita dei residenti non avranno più una data di scadenza: non sarà quindi necessario rinnovarli annualmente.

Per consentire le procedure di sostituzione dei vecchi permessi con i nuovi, è stata prorogata la scadenza di tutti i pass per i residenti fino al 31 marzo 2019. Prorogati a tempo illimitato, inoltre, anche i permessi per auto elettriche ed ibride. Restano invariate invece le regole per i permessi a pagamento che dovranno essere rinnovati annualmente, semestralmente o trimestralmente entro la data di scadenza indicata sul permesso.

PER EVITARE LE CODE: COME SOSTITUIRLI

Le procedure di sostituzione verranno gestite attraverso un calendario in cui sono indicate per ciascun utente il giorno e l’ora in cui presentarsi agli sportelli di via Sacco 5 a Varese.

L’utente dovrà avere con sè il vecchio permesso cartaceo, un documento di identità e il libretto di circolazione.

In caso di delega saranno necessari anche una copia del documento di identità del delegante e del delegato.

Chi è domiciliato e non residente, oltre ai documenti indicati per i residenti, dovrà presentarsi col contratto di affitto, acquisto, comodato di un immobile adibito ad uso abitativo a loro intestato.

I rinnovi avverranno dal lunedì al venerdì secondo il calendario. Il sabato servirà come giorno di recupero per chi nell’arco della settimana non è riuscito a presentarsi nel giorno indicato. Sul calendario è indicato il numero del permesso attualmente in vigore con la data e l’orario in cui i possessori dei permessi da rinnovare dovranno presentarsi allo sportello.