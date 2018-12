Pienone al Sacro Monte per la fiaccolata di fine anno

C’erano circa 1000 persone sula Via Sacra per la Fiaccolata al Sacro Monte di Varese: una tradizione nata da poco ma che sta prendendo sempre più posto nel cuore dei varesini .

La partenza della Fiaccolata è stata dalla prima cappella alle 20.30, e l’arrivo in cima a Santa Maria del Monte è stato come previsto alle 21.30: i partecipanti riempivano piazzetta Paolo VI, la fine della via sacra e tutti gli spazi liberi intorno ai gazebo degli alpini che hanno fornito panettone, the, vin brulé e cioccolata calda finchè ne hanno avuto per i tantissimi che si sono radunati lì.

Navette gratuite a pieno regime, con qualche inevitabile disagio vista l’affluenza, e spirito natalizio intorno al santuario, hanno fatto da cornice al suggestivo evento che ha visto, tra i partecipanti, anche il sindaco della città, Davide Galimberti.