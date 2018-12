Piero Angela compie 90 anni

È l’icona della divulgazione scientifica in televisione e non solo. Piero Angela, giornalista, scrittore, conduttore televisivo compie oggi, 22 dicembre, 90 anni.

Un traguardo importante per un personaggio pubblico tra i più amati e seguiti del nostro paese.

Nato a Torino, classe 1928, ha iniziato la sua carriera come cronista radiofonico per poi diventare giornalista televisivo, inviato e conduttore del telegiornale della Rai. La sua passione per la scienza l’ha portato successivamente a specializzarsi nella comunicazione scientifica e a fondare trasmissioni del genere documentaristico come Destinazione Uomo (1971) e la più celebre, Quark, avviata nel 1981.

Passione, interessi e competenze di Piero Angela spaziano dalla storia dell’umanità ai segreti dell’Universo, dalla musica alla tecnologia. La sua carriera è caratterizzata da moltissimi successi e anche da intuizioni lungimiranti (Dal Post “90 cose sui 90 anni di Piero Angela“), affiancato dal figlio Alberto che ne ha seguito le orme.

Tra le più belle storie raccontate dal giornalista torinese c’è anche quella del padre, Carlo Angela, medico che durante la Seconda Guerra Mondiale aiutò molti ebrei ospitandoli nella sua clinica e insignito per il suo contributo del riconoscimento di “Giusto tra le nazioni”.

Per tutta la giornata di oggi la Rai ha deciso di omaggiare il celebre presentatore con un palinsesto dedicato alla sua carriera.