Presepi d’Artista in Sala Veratti

Nella bellissima cornice della Sala Veratti, alla presenza dello splendido affresco di Antonio Magatti rappresentante la Natività, artisti di varie formazioni che si sono espressi sul tema del Presepe in modo molto personale e introspettivo.

Le opere esposte, sculture e rilievi in materiale ceramico, sono mirabili sintesi di spiritualità ed estetiche intuizioni; esse danno voce ai messaggi di un evento in cui storia, tradizione e quotidianità si fondono nella dimensione religiosa, per esprimere importanti fondamenti di vita attraverso la bellezza molteplice delle forme. Verranno presentate opere con differente tensione espressiva che appartengono alla produzione di 22 Artisti. “E’ un vero e proprio percorso nella storia della ceramica del ‘900 nel Varesotto, e non solo, – dice la curatrice Zoraya Martinez – con la presenza di artisti di fama internazionale.”

La mostra è organizzata dalla Federazione delle Exallieve delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Varese e sarà inaugurata sabato 15 dicembre 2018 alle ore 11.00 da Mons. Luigi Panighetti Prevosto di Varese, con la presenza del Coro Mary Aux, diretto da Clara Mazzetti. “Ci piace pensare al Natale come ad un mistero al quale accostarci con lo sguardo semplice del bambino – dice Giulia Martinelli presidente dell’Associazione Inoltre, partendo dall’osservazione dei presepi in mostra desideriamo comunicare il senso del bello, educare al patrimonio culturale; promuovere la consapevolezza che i luoghi d’arte, agganciati alla storia e all’ambiente sono un’esperienza formativa per chi si avvicina ad essi”.

E’ visitabile fino al 6 gennaio 2019, con orari da martedì a venerdì 15,00 -18,30; sabato e domenica 10,0012,30 e 15,00-18,30. E’ gradita la prenotazione per le visite guidate, effettuabili anche di mattina per le scuole, al numero 347 5449471 o via e-mail a zorayacuba@hotmail.com.

In calendario l’apertura straordinaria di sabato 22 dicembre alle 21 per una visita serale impreziosita da letture e musica dal titolo “Il presepe interiore”.

Saranno esposte opere di: Guido Andlovitz, Patrizia Balmelli, Angelo Biancini, Giovanni Borghi, Antonia Campi, Piero Cicoli, Lena Costantini, Marco Costantini, Carlo Fayer, Eva Hodinova, Yasuo Kuwahara, Marcello Mannuzza, Zoraya Martìnez, Ico Parisi, Mariano Pieroni, Ambrogio Pozzi, Carlo Pizzichini, Antonio Quattrini, Oreste Quattrini, Giorgio Robustelli, Rosaria Salmieri, Mariuccia Secol. Sarà disponibile il catalogo della mostra (alla realizzazione del quale hanno contribuito anche Nuova Editrice Magenta e Proline Soluzioni Audio Video).