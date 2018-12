Raffica di incidenti al mattino

Forse ci ha messo lo zampino anche il ghiaccio, nonostante le scarse precipitazioni nevose e gli inviti alla prudenza. Fatto sta che nella mattina di giovedì 20 dicembre sono stati numerosi gli incidenti avvenuti sulle strade del Varesotto.

Primo episodio Vergiate , sulla Sp47: è successo alle 7.40, ci sono stati quattro feriti lievi, tra cui un bimbo di due anni (alcuni sono stati portati in ospedale a Gallarate).

Ad Arsago Seprio un’auto si è ribaltata fuori strada, in via Carducci (nella foto sopra): la conducente, una ragazza di 21 anni, ha fatto tutto da sola, non ci sono altri veicoli. Non ha riportato ferite, è stata soccorsa in codice verde. I pompieri hanno provveduto al recupero dell’auto.

A Varese c’è stato un incidente all’incrocio Magenta-Medaglie d’Oro: ha coinvolto un mezzo pesante ma non ha richiesto neppure l’intervento dei soccorsi (qualche problema, invece, per la viabilità). Rallentamenti si sono registrati intorno alle 9 in Tangenziale all’altezza del ponte di Malnate, dove un’auto ha perso aderenza e ha fatto un testacoda fermandosi sulla corsia di marcia e imponendo dunque rallentamenti e manovra d’inversione successiva.

L’incidente di Vergiate

Poco prima delle 10 incidente anche a Verghera di Samarate, sullo stradone: un’auto è uscita fuori strada e ha centrato il palo del semaforo pedonale. Sono intervenuti vigili del fuoco e ambulanza: conducente e passeggero dell’auto (due ragazzi ventenni) sono stati portati in ospedale, in codice giallo.