Razzismo, due episodi in una sera: “Fuori dal locale perchè neri”

Due rifiuti in due locali a causa della pelle color “caffelatte”.

La denuncia arriva da una nostra lettrice, Lorena, che ci ha scritto delusa e indignata, per quanto successo nella serata di sabato 22 dicembre, a pochi giorni dal Natale, in ben due locali del centro di Varese.

«Salve, vi scrivo per farvi presente due casi di razzismo in una sola serata. In due locali. Vorrei capire più che altro se questa selezione all’entrata che fanno sulla base dell’etnia sia normale, legale, o solo un caso di “intolleranza”. Fare entrare, su un gruppo di amici di dieci persone, solo 5 persone e guarda caso le uniche bianche…beh, mi sembra assolutamente inaccettabile. A mio parere non sono cose che dovrebbero passare inosservate. Ci siamo rovinati la serata e in più il mio ragazzo e i miei amici “non italiani” ci sono rimasti malissimo. Nel 2018 due rifiuti in due locali solo per la pelle caffellatte sono assurdi».