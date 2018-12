L’ex sindaco difende la sua giunta: “Opposizione avvoltoi politici”

A Samarate si fanno le prime mosse verso le elezioni 2019, ma intanto si scalda anche il clima del confronto politico. Lo scambio furibondo è degli ultimi giorni: da un lato le accuse di Pd e Città Viva per le assenze in commissione servizi sociali, dall’altro la replica accesa della maggioranza. O meglio: dell’ex sindaco (e ora onorevole) Leonardo Tarantino, che ha risposto con verve alle critiche: «Vergognatevi voi! Avvoltoi politici» ha sbottato, chiudendo la replica verso Pd e Città Viva sullo spazio di Bacheca Civica Samarate.

Da dove nasce l’irritazione dell’ex sindaco? Tarantino dice che le assenze della giunta in commissione erano legate a «un’altra riunione» e che quindi non sono sinonimo di disattenzione. «In municipio quella sera c’erano ben due assessori e il sindaco facente funzioni impegnati in un’altra riunione che si è prolungata non per colpa loro. Il Partito Democratico su questo tema non ha mai fatto proposte e soprattutto non ha ancora capito quale attività di qualità abbiamo messo in campo». A seguire, quell’ «avvoltoi politici» rivolto alle opposizioni che poi è stato ripetuto anche in altro passaggio (con immancabile scambio polemico con esponenti dem).

Tarantino ha poi rivendicato quanto fatto: «L’amministrazione comunale è talmente attenta ai servizi dedicati ai minori che ha potenziato il servizio creando appunto il centro semiresidenziale che sta dando grandi frutti». E poi tornando sull’episodio ha difeso «l’assessore Nicoletta Alampi e l’assessore Enrico Enrico Pit Puricelli presenti in municipio ma impegnati in un’altra riunione» e in particolare poi ha specificato che Alampi – delegata ai servizi sociali – ha poi «partecipato alla commissione e quindi non si è sottratta alle domande che gli sono state poste».

Infine anche una sottolineatura interessante dal punto di vista politico più ampio: Tarantino se la prende («vergogna!») anche con il «consigliere Albino Montani che ha attaccato l’assessore in commissione». Montani, che è stato anche vicesindaco con Forza Italia, si è avvicinato (insieme ad altri) al gruppo della «alternativa», che comprende centrosinistra e non solo. Era presente anche alla seconda riunione pubblica guidata dall’opposizione e ora, evidentemente, è fuori dalla cerchia della maggioranza. Sarà interessante vedere dove si siederà lunedì in consiglio comunale e se ufficializzerà la rottura.