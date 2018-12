Scuola materna paritaria parrocchiale “Don Luigi Mari”

Via Matteotti 2, Brebbia

Numero di telefono: 0332 770166

Indirizzo email: asilobrebbia@gmail.com

Sito web:

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura: 8:30

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): no

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: interna

Giardino: sì

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

La Scuola Materna “Don Luigi Mari” è nata nel 1902. La sua originalità pedagogica e culturale si radica nella dottrina sociale cristiana. Offre ogni giorno al bambino la possibilità di socializzare attraverso il gioco e propone attività educative e didattiche per stimolare le sue potenzialità e sviluppare le competenze.

Per arricchire il percorso formativo sono proposte attività aggiuntive variabili. Al momento sono attivi: progetto di lingua inglese; corso di acquaticità; attività motoria per tutti e specifica per i bambini dell’ultimo anno in preparazione alla scuola primaria; istruzione religiosa.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

Le rette sono differenziate tra residenti e non residenti, il costo del buono pasto è a consumo, non incluso nella retta.