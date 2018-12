Scuole medie, parte il rifacimento del tetto

Lavori in corso a Gavirate: ieri, venerdì è stato aggiudicato l’appalto per l’asfaltatura di via Unione e di via Rovera ed è inoltre in appalto anche l’asfaltatura di via Rossi. Tutto ciò per la frazione di Oltrona.

Sono stati anche anche aggiudicati, sempre ieri, i lavori per la riqualificazione dell’area giochi del lungolago di Gavirate poiché parte dei giochi non sono più a norma e non possono più essere certificati e vanno sostituiti. Dovrà essere rifatta anche la pavimentazione anti shock.

Nei giorni scorsi è partito il rifacimento della copertura della scuola media Carducci che costerà più di 300.000 € .

Verrà posizionato un tetto ,in luogo della guaina isolante che dopo anni ha cominciato a creare problemi di infiltrazioni.

Ancora un investimento degli edifici scolastici dopo gli infissi e l’illuminazione alle scuole medie, i bagni e il tetto alle scuole elementari Risorgimento, la palestra alle elementari di Oltrona e la copertura alla scuola elementare di Voltorre.

Sono state sostituite anche le veneziane ormai logore in tutte e 3 le scuole elementari.