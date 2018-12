Si schianta in via dei Combattenti, donna in ospedale

Incidente in via dei Combattenti a Solbiate Olona. Una donna, a bordo della sua auto, è andata a sbattere contro un ostacolo a lato strada questa mattina, giovedì, attorno alle 9.

La donna, una 38enne, è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa ed è stata trasportata in ospedale a Busto Arsizio in codice rosso. Sul posto anche la Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.