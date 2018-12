Spaccio di cocaina e marijuana, due giovani in manette

Alti due giovani albanesi sono finiti in manette questa mattina all’alba per spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo gli inquirenti farebbero parte della banda sgominata a luglio dagli uomini del Commissariato di Busto Arsizio, guidato dal dirigente Franco Novati, a febbraio quando finirono in manette 7 persone, tutte albanesi tranne una italiana. Si tratta di due soggetti, anche loro di nazionalità albanese, e hanno 23 e 26 anni.

Sono volti noti ai ragazzi che frequentano i luoghi di aggregazione giovanile in città e in particolare piazze e locali pubblici del centro, erano tenuti da mesi sotto discreto controllo dai poliziotti della sezione investigativa del Commissariato di via Ugo Foscolo.

A partire dallo scorso mese di febbraio infatti gli uomini del Commissariato hanno arrestato altre sette persone direttamente o indirettamente collegate ai due albanesi sequestrando in tutto circa 4,5 kg. di marijuana e 50 gr. di cocaina.

Per entrambi si sono aperte le porte del carcere di Busto Arsizio con l’accusa di cessione di sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana) ricostruite e documentate in gran numero amche con indagini tecniche.