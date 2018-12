Sumirago celebra la giornata internazionale del tango

In commemorazione alla Giornata Internazionale del Tango, il Comune di Sumirago organizza venerdì 14 dicembre presso la Villa Molino in Via San Lorenzo 21, Storie di Tango con degustazioni di empanadas e vini argentini.

L’ingresso è libero e gratuito fino esaurimento posti. I racconti di Storie di Tango saranno saranno narrati da Sabatino Annecchiarico, corrispondente in Italia della storica Accademia Porteña del Lunfardo di Buenos Aires, con le ineguagliabili voci di tango in Italia, Paola Fernández dell’Erba e Martín Troncozo. Presenta la serata, la Vicesindaco Yvonne Beccegato.

Per l’importanza che assume in Argentina questa data dedicata al Tango, l’evento è patrocinato dal Consolato Generale della Repubblica Argentina a Milano, dall’Accademia Nazionale del Tango e dall’Accademia Porteña del Lunfardo di Buenos Aires. Inoltre è gemellato con il Festival di Tango di Boedo, uno degli appuntamenti argentini di tango popolare più importanti della città.

«Le serate di tango a Buenos Aires – racconta Annecchiarico – spesso sono accompagnate da appassionati racconti con degustazioni di ottimi vini rossi e dalle deliziose e mitiche empanadas argentine ripiene, spesso, di carni e raffinate spezie americane».