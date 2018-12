Svincolo di Castronno chiuso, “almeno avvisate”

Gentile Varesenews,

mi preme far conoscere il disagio causato dalla chiusura dello svincolo autostradale Castronno A8 (i cui tabelloni sono spenti da giorni) in entrata itinere sud: non avendo posto nessuna indicazione di deviazione alla rotonda tra sp 341 e via Sant’Alessandro una volta superato il ponte su A8 coloro che desiderano viaggiare verso sud si trovano la strada sbarrata e devono fare inversione all’ingresso della ditta Croci S.p.a creando spesso turbamento alla circolazione fortemente caratterizzata da traffico commerciale ed industriale…

Magari grazie a voi, qualcuno due cartelli di chiusura li mette.

Buona giornata

Giorgio