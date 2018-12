A teatro per aiutare il nostro cuore

C’è sempre un buon motivo per andare a teatro ma domenica 16 dicembre c’è ne uno in più: conoscere il cuore e prevenire le malattie.

Il cuore infatti è il protagonista dello spettacolo teatrale multimediale che andrà in scena al Teatro OpenJobMetis di Varese, promosso dai Lions, una messa in scena di carattere scientifico e divulgativo, adatto a tutti, che propone la conoscenza di uno degli organi del nostro corpo in un’ottica di prevenzione delle malattie cardiovascolari ed utilizza le tecniche dello spettacolo per far comprendere cos’è, come funzione e come far stare bene il nostro cuore, permettendo agli spettatori di conoscere con chiarezza, semplicità e praticità la natura delle comuni malattie cardiovascolari e soprattutto come prevenirle, attuando anche suggerimenti di corretta alimentazione con la partecipazione dello Chef Franco Ruggero.

Sarà un cuore “come non l’avete visto e sentito mai”, come recita il sottotitolo dello spettacolo, quello proposto da Davide Terranova, cardiologo e divulgatore scientifico. Sul palco si alterneranno riferimenti storici con rappresentazioni teatrali, proiezioni su grande schermo di video animazioni HD spettacolari sulla funzione del cuore, riferimenti a ciò che il cuore rappresenta nell’arte, nella musica e nella gioia di vivere.

Lo Spettacolo del Cuore ha ottenuto 16 patrocini tra ASL ed Associazioni Scientifiche ed il patrocinio nazionale permanente dalla Società Italiana di Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC).

Ogni anno in Italia circa duecentomila persone vengono colpite da infarto del miocardio. Quasi 550 ogni giorno, 1 persona ogni 6 minuti. Le malattie cardiovascolari sono al primo posto tra le cause di decesso in Italia.

Lo spettacolo del cuore

Domenica 16 Dicembre ore 17.00

Teatro OpenJobMetis di Varese

www.lospettacolodelcuore.it