Un angolo di paradiso a due passi da casa

Trascorrere delle piacevoli giornate all’insegna del relax, del divertimento e della buona cucina alla scoperta dei prodotti che rappresentano l’eccellenza del territorio, è quanto vi può offrire l’esclusivo Hotel 4 stelle “La Vetta”, una struttura moderna ed innovativa, appena inaugurata, fiore all’occhiello della località di San Domenico di Varzo, il moderno resort di montagna a solo un’ora e trenta minuti da Varese, Milano e Malpensa.

Galleria fotografica Mira Hotels 4 di 14

Per coccolare gli ospiti di tutte le età la nuova struttura dell’Hotel La Vetta è stata curata nei minimi dettagli, progettata all’insegna del design e del comfort esalta l’utilizzo delle materie prime locali: pietra e legno, distinguendosi per la sua atmosfera esclusiva e lo stile che le permette di integrarsi perfettamente nel magico scenario della natura circostante.

L’innovativa struttura permette agli ospiti di scegliere in quale delle 77 suite, diverse per dimensioni e tipologia, soggiornare: Classic Suite, Family Suite, Junior Suite, Family Junior Suite, Private Wellness e Family Private Wellness. Tutte finemente arredate in uno stile tipico di montagna ma al tempo stesso moderno e funzionale, con pavimenti in legno e arredi esclusivi dai colori caldi che creano ambienti sobri, seducenti ed atmosfere rilassate.

Quattro diversi ambienti lounge, due ristoranti, una sala cinema e uno spazio bimbi completano i servizi a disposizione dei clienti dell’Hotel. L’esperienza dello Chef Marco Capra e della sua brigata offrono agli ospiti l’emozione di immergersi nei veri sapori dell’Ossola e di scoprire le eccellenze delle materie prime locali. I ristoranti sono aperti anche ad ospiti esterni ed è possibile su richiesta organizzare eventi e cene private.

Il tuo Natale in montagna

Per Natale “La Vetta” propone esclusivi pacchetti soggiorno e un Menù che raccoglie tutti i sapori del territorio, un’occasione unica per coloro che desiderano trascorrere un Natale in famiglia, non lontani da casa, immersi nella suggestiva atmosfera natalizia che solo la montagna può offrire.

Nel cuore del villaggio a due passi dalle piste da sci

Strategicamente posizionata nel centro di San Domenico la nuovissima struttura dell’Hotel La Vetta è il luogo ideale per vivere la montagna tutto l’anno. In questo periodo destinazione ideale per gli amanti degli sport invernali, San Domenico offre 36 chilometri di piste adatte a tutti, principianti e sciatori provetti, perfettamente innevate con neve naturale, uno dei pochissimi resort che oggi può vantare questa peculiarità. Sulle piste è a disposizione un fantastico snowpark perfettamente attrezzato all’interno del quale è possibile seguire dei corsi per imparare ed affinare la tecnica dei salti e delle evoluzioni con la tavola e gli sci da freestyle, una scuola di sci e snowboard ed un’area bimbi con animazione completano l’offerta.

Grazie alle abbondanti nevicate del mese di novembre e dei giorni scorsi la stazione ha già aperto i battenti il 26 novembre scorso e tutte le strutture ricettive situate sia in paese che sulle piste da sci sono operative.

Una località a misura di famiglia ed ideale per i giovani

San Domenico è una località strategica, facilmente raggiungibile in meno di due ore dalle aree del varesotto, comasco e milanese, adatta a tutti: appassionati della montagna, giovani, pensionati e famiglie.

Il resort offre infatti soluzioni di soggiorno per ogni esigenza nelle diverse strutture: Hotel La Vetta, Hotel Cuccini, Residence AL 44 e Rifugio 2000 situato direttamente sulle piste.

I turisti possono gustare le specialità della cucina di montagna e non solo, grazie alle numerose locali tra cui il Ristorante Terra Rossa, La Stube, il Ristorante Cuccini, La Taverna del Cuccini, il Ristorante Pizzeria Diei, il Pub Al 44, il Lounge Bar Vertigo e i punti di ristoro presenti sulle piste da sci.

Un calendario ricco di eventi anima costantemente le giornate sulla neve, in particolare i week end e il periodo di Natale

Divertimento anche per i più piccoli

San Domenico è tradizionalmente una località consigliata alle famiglie: mamma e papà possono sciare o concedersi qualche ora di relax in tranquillità, mentre i bambini si divertono al mini club dove personale qualificato si prende amorevolmente cura di loro con giochi, sport, intrattenimento e tanta animazione per tutto l’arco della giornata sia in Hotel che in quota sulle piste dove è attivo, tutte le mattine, il servizio Baby Park San Domenico Ski.

Soggiornare con Ski Pass incluso

Una peculiarità delle strutture ricettive del comprensorio è quella di offrire pacchetti di vacanza con ski pass incluso e la speciale “Dine Around Card” (a partire da 3 notti in mezza pensione) per poter provare tutti i ristoranti di San Domenico. Inoltre, per questa stagione sono presenti numerose offerte speciali per soggiornare durante la settimana a prezzo ridotto, o una notte nel week end. Per conoscere tutte le offerte consultate i siti web: www.sandomencoski.com e www.mirahotels.com.