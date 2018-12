Un banchetto per dire si all’educazione civica

Il Comune di Varese ha aderito all’iniziativa di Anci per la raccolta delle firme per la proposta di legge popolare: “Insegnamento di Educazione alla Cittadinanza come materia di studio autonoma con voto nei curriculum scolastici”.

Domani, sabato 8 dicembre, dalle 10 alle 13 in piazza Podestà, l’assessorato ai Servizi educativi insieme ai consiglieri comunali, ha organizzato un banchetto dove sarà possibile firmare per la proposta di legge.

Si potrà poi firmare per questa iniziativa fino al 15 dicembre recandosi in orario di ufficio presso gli sportelli dell’anagrafe del Comune di Varese.