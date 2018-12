Un concerto per viola natalizio all’oratorio di Velate

Domenica 30.12.2018 alle 16.30 al Teatro-Oratorio di Velate in piazza Santo Stefano 1 a Varese si terrà “Il divino e l’umano nella Natività”, concerto a tema natalizio per viola sola con musiche di J.S. Bach, B. Britten e G. Kurtàg, a cura del Maestro Simone Libralon, solista dell’Orchestra sinfonica Verdi di Milano, già collaboratore dei Nürnberger Symphoniker e dell’Orchestra Cherubini diretta da Riccardo Muti. L’ingresso è libero.

Libralon ha suonato per alcuni tra i più importanti festival internazionali come i Proms della BBC, il Salzburger Festspiele, il Festival MiTo, le Settimane Musicali di Stresa, il Festival dei due Mondi di Spoleto e le Serate Musicali di Milano, e nei teatri più significativi di Cina, Giappone, Emirati Arabi, Spagna, Slovenia, Inghilterra, Austria, Italia e Germania. Per questo appuntamento proporrà alcuni brani classici tratti da suites di Bach composte per le celebrazioni legate alla Natività, intervallati da alcuni raffinati omaggi dei contemporanei Benjamin Britten e Gyorgy Kurtag ispirati a Bach stesso, a John Cage e Samuel Beckett.

L’evento partecipa alla rassegna di eventi “RossoNatale” che propone nel Battistero di Velate di fianco all’Oratorio anche una esposizione di una collezione di Natività realizzate dalla star del design italiano Ambrogio Pozzi, scomparso nel 2012).