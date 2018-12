Un regalo solidale? Dona on line un pranzo di Natale ai poveri

Vuoi condividere la felicità del Natale con chi è meno fortunato? Puoi farlo da casa, con la possibilità di aiutare i poveri della città di Varese donando il pranzo di Natale o per la spesa delle feste. Si fa on-line con un semplice click. Sul sito www.panedisantantonio.com si può donare un pasto (5 euro), un pranzo di Natale (15 euro) una spesa (30 euro) o una spesa delle feste (50 euro) a un povero della città. Sarà destinato a coloro che si ritrovano alla Casa della Carità dove ha sede la storica mensa della Brunella.

Queste donazioni si possono fare tutto l’anno ma in questi giorni hanno un valore in più, quello di regalare il calore delle feste a qualcuno che vive in povertà o in solitudine. La donazione si fa on line, tramite carta di credito o Paypal, alla pagina “dona anche tu” https://www.panedisantantonio.com/store/c2/..html sul sito dell’Associazione Pane di Sant’Antonio, nell’email di conferma è allegato anche un “certificato di donazione” che si può stampare e regalare a chi apprezza sempre un dono concreto e un buon proposito.

«Oltre al pasto e alla spesa si possono donare farmaci per il nuovo ambulatorio, coperte per chi vive per strada ed altro – spiegano dall’associazione -. Il Natale è un momento speciale dell’anno da trascorrere con amici e parenti, condividendo i pasti e creando ricordi e questo è il modo “giusto” e solidale per farlo anche con chi è meno fortunato. Ti sembra “giusto” che anche chi vive nelle difficoltà abbia un Natale come si deve? Ecco un modo per fare un bel dono responsabile e generoso».