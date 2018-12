Uyba, distrazioni vietate: sabato sera arriva Filottrano

Occasione da cogliere al volo per la Unet Busto Arsizio, che domani – sabato 15 dicembre, ore 20,30 – giocherà uno dei tanti anticipi della 10a giornata di campionato. Sulla carta infatti, l’incrocio che attende le Farfalle appare agevole: al PalaYamamay è attesa la Lardini Filottrano, avversaria più attenta a evitare la “zona rossa” che non a frequentare quelle parti alte della Serie A1 che invece sono appannaggio di Leonardi e compagne.

Le marchigiane però, come ogni compagine alla ricerca della salvezza, proveranno a insidiare le biancorosse di Mencarelli nella speranza di non uscire a mani vuote da viale Gabardi, potendo anche contare su tre ex intenzionate a fare bene a Busto Arsizio. Si tratta delle centrali Pisani e Garzaro e della schiacciatrice greca Vasilanthonaki: metà del sestetto titolare per coach Schiavo che può anche contare sulla leggendaria Paola Cardullo nel ruolo di libero.

Filottrano sarà poi completata, almeno nella sua versione iniziale, dalla palleggiatrice giapponese Tominaga, dall’opposto statunitense Whitney e dalla capitana Di Iulio. «L’americana e Vasilanthonaki sono attaccanti che, se trovano ritmo, possono diventare molto pericolose» avvisa alla vigilia Alessia Gennari, autrice di una grande prestazione a Brescia la scorsa settimana. «Ritengo che la classifica della Lardini non sia veritiera e credo che le nostre avversarie arrivino a Busto galvanizzate dallo scontro diretto con Cuneo. Dovremo fare grande attenzione: ci sarà da sudare fin dal primo scambio. Dobbiamo pensare a una partita alla volta: al termine del match di sabato cominceremo a preparare quello di Graz».

UNET E-WORK BUSTO – LARDINI FILOTTRANO BUSTO A.: 1 Piani, 3 Peruzzo, 4 Herbots, 5 Grobelna, 6 Gennari, 7 Cumino, 8 Orro, 9 Leonardi (L), 13 Bonifacio, 14 Meijners, 15 Berti, 18 Botezat. All. Mencarelli.

FILOTTRANO: 1 Vasilantonaki, 3 Garzaro, 4 Scwhan, 6 Yang, 7 Tominaga, 8 Baggi, 9 Di Iulio, 10 Cardullo (L), 13 Cogliandro, 14 Whitney, 16 Rumori, 17 Pisani. All. Schiavo.

ARBITRI: Piubelli e Spinnicchia.

Il programma (10a giornata): Novara – Chieri; BUSTO ARSIZIO – Filottrano; Monza – Brescia; Firenze – Conegliano; Cuneo – Scandicci; Bergamo – Club Italia. Riposa: Casalmaggiore

Classifica: Novara 23; Scandicci, BUSTO A. 20; Conegliano 18; Casalmaggiore 17; Monza 14; Firenze 12; Bergamo, Brescia 11; Cuneo 8; Filottrano 6; Club Italia, Chieri 1.