Il Varese vuole alzare la Coppa

Ultimo appuntamento del 2018 per il Varese, probabilmente il più importante di questo finale di anno solare.

Sabato 22 dicembre (ore 14.30) allo stadio “Comunale” di Meda i biancorossi affronteranno in sfida secca la CasateseRogoredo, formazione della provincia di Lecco nella quale milita l’ex Daniele Corti.

La vittoria della Coppa Italia non sarà solo importante ai fini della bacheca, ma permetterà di accedere alla fase nazionale. Chi riuscirà ad aggiudicarsi il trofeo finale verrà anche promosso direttamente in Serie D. Un dettaglio non da poco per il Varese, che vede nella coppa una seconda porta per ritornare al piano superiore.

Un venerdì diverso dagli altri per il Varese. I giocatori non hanno svolto la rifinitura attesa per le 15.30 allo stadio, ma si sono recati nella sede societaria in via Mercantini dove hanno ricevuto gli stipendi o parte di essi. Pur rimanendo la punta di un iceberg, un segnale piuttosto significativo, anche rispetto alle parole della società di pochi giorni fa.

La CasateseRogoredo si è qualificata superando la Vimercatese Oreno nella semifinale, pareggiando in casa all’andata 2-2 e andando a vincere 2-1 nella sfida di ritorno in trasferta. Nel Girone B di Eccellenza i lecchesi sono terzi in classifica con 29 punti, frutto di sette vittorie e otto pareggi. La curiosità è che sono ancora imbattuti, non avendo mai perso né il campionato, né in Coppa.

REGOLAMENTO – In caso di pareggio dopo i 90’ minuti si andrà ai tempi supplementari. Se l’equilibrio dovesse resistere anche dopo 120’, si andrà ai calci di rigore.

La diretta di VareseNews è già attiva (GUARDA QUI). Potrete commentare in diretta e interagire con l’hashtag #DirettaVn e #VareseCasateseRogoredo sui social.