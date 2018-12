Varesina ferita sulle piste, la salva il soccorso alpino

Una giornata da dimenticare quella per una ragazza di 30 anni della provincia di Varese che nella giornata di ieri stava praticando sci alpinismo in Val Tendra, nella zona dell’Ape Devero nel Verbano Cusio Ossola. La sportiva è caduta spezzandosi a una gamba nel tardo pomeriggio di domenica.

Subito si è attivata la filiera dei soccorsi e il Soccorso Alpino ha inviato sul posto personale che ha dovuto raggiungere il punto dell’infortunio a piedi, viste le avverse condizioni meteo dettate dal forte vento: impossibile far volare gli elicotteri di soccorso né da parte italiana, né da parte svizzera.

Alla fine il salvataggio è stato compiuto dai tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Varzo e altri della X Delegazione che hanno raggiunto il punto a piedi, immobilizzato la donna che è stata trasportata fino agli impianti della San Domenico ski: da lì la ferita è stata portata a valle sulla seggiovia e infine trasportata in ambulanza al San Biagio di Domodossola.

La ragazza era in ipotermia e solo grazie al pronto intervento del Soccorso Alpino è stato possibile non peggiorare le sue condizioni: importante è stato anche l’ausilio della stazione sciistica che ha fatto il possibile per collaborare con le operazioni di soccorso e consentire la rapida discesa della persona infortunata.

Le operazioni di salvataggio si sono concluse in tarda serata, quando il buoi era calato sulla zona da diverse ore.