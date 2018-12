Viaggio nell’arredamento olfattivo con i profumi per l’ambiente (made in Italy)

Profumi particolari, avvolgenti e esotici circondano l’uomo in ogni momento della sua vita: si cresce con aromi cuciti nel cuore, momenti passati hanno la possibilità di riprendere vita e forza perchè ancorati ad essenze particolari e amate; la vita umana è costellata di scie profumate portentose che, già al primo respiro, richiamano il ricordo di bellissimi momenti passati.

Per tale motivo, quando arriva il momento di progettare il nido domestico o uno spazio da condividere con gli altri (per esempio il luogo di lavoro), gli odori non possono mai essere lasciati da parte, dimenticati e sostituiti da arredamenti belli ma spenti: arredare, ufficialmente, diventa anche una questione di naso.

L’uomo, che vive di essenze, fragranze e aromi, ha la possibilità di ricreare, intorno a lui, ambienti rilassanti, accoglienti e perfetti per qualsiasi occasione per mezzo di sistemi di profumazione innovativi. Saper dare vita ad un arredamento che coinvolga anche l’olfatto significa ricreare una realtà che avviluppi l’ospite e il padrone di casa in essenze sempre accattivanti e dal retrogusto che parli, ogni volta, di “casa”.

La moda del momento richiede profumi ambiente che siano seducenti, che donino un piacere senza eguali che coinvolge l’abitante della casa: per cui, l’arte dell’arredamento olfattivo diventa il must indoor del momento. Sistemi di profumazione dell’ambiente acquistati in profumerie di nicchia, declinati in differenti profumazioni e metodi di rilascio dell’aroma ricercato, si pongono come logico coronamento della pulizia domestica quotidiana, in una strategia di profumazione in grado di disperdere l’odore a volte pesante dei detergenti utilizzati.

Diffusori di essenze a bastoncini, profumatori con bacchette e spray per la casa diventano gli alleati imbattibili di colui che non voglia mai smettere di inseguire l’essenza accattivante e perfetta, in una logica che, già nell’istante del rilascio dell’aroma, arreda sia in virtù del profumo che delle boccette e bottigliette utilizzate per contenere il liquido profumato.

Come profumare l’ambiente con i diffusori con bastoncini

Arredare per mezzo degli odori che più si amano significa sposare un’ospitalità completa, un sistema di personalizzazione degli ambienti totale e totalizzante, che parla, ad ogni soffio profumato, della persona che abita quelle stanze, dei suoi gusti, dei luoghi della sua memoria.

Bottigliette e boccette dal design accattivante e delicato si ergono quali baluardi di un gusto intimo e personale, inimitabile e insostituibile nel dare un tocco di eleganza e originalità in più nei punti chiave della casa: camere da letto, bagni, cucine e salotti vivono il travolgimento di piacevolissime profumazioni che, nella loro dolcezza e forza, donano nuovo senso e calore a spazi altrimenti vuoti e manchevoli di un certo qualcosa.

Eleganza, diventa la parola in grado di descrivere pienamente i diffusori con bastoncini, ampolle lineari, semplici e dal gusto delicato, e sempre l’eleganza, concetto carissimo al cuore pulsante del made in Italy, racconta di un sistema di diffusione dell’essenza equilibrato, mai stordente, piacevolmente avvolgente e dal raffinato effetto visivo.

Boccette di vetro, piene di liquido prezioso e profumato dalle diverse colorazioni, trovano il loro posto d’onore su mobiletti dell’ingresso – per un benvenuto che avviluppa l’ospite nelle sue scie profumate – o su comodini e comò della camera da letto, e perchè no, su scaffali di librerie rustiche o pareti attrezzate moderne del living o della cucina, per momenti di relax avvolgenti e rilassanti.

Belle e dalle infinite profumazioni, le boccette diventano punti olfattivi determinanti della casa, capaci di restituire calore e vita a punti freddi, spogli, disabitati.

Del resto, è nei profumatori con bacchette che si scorge l’amico fedele in grado di rendere familiare anche l’angolo più nero e disabitato di una casa da poco comprata o affittata e quindi, ancora per molti aspetti estranea: riempire spazi nuovi per mezzo di essenze familiari al cuore significa rendere casa qualsiasi luogo in cui sia possibile respirare il bell’aroma.

Come funzionano i profumi per l’ambiente con bacchette

I diffusori per ambienti a bastoncini permettono un graduale rilascio dell’aroma scelto, mai invasivo o disturbante, in un sistema di arredo che travolge sia il senso dell’olfatto che quello della vista: basterà aprire la bottiglietta, inserire i bastoncini nel prezioso liquido, ed ecco che, come in meraviglio prodigio, il profumo inizierà a riempire le stanze in scie inarrestabili.

Scelto il posto in cui sistemare la bottiglietta, si potrà godere di un piacere a tutto tondo, dove al piacevolissimo profumo, si accompagnerà un oggetto bello e esteticamente funzionale all’arredamento dell’ambiente. E’ così che i profumi per l’ambiente si fanno anche complemento d’arredamento, per una funzionalità made in Italy completa, come voluta dal brand artigianale di eau de parfum per l’ambiente Officina delle Essenze.

Il consiglio dell’esperto, vera chicca per una profumazione sempre fresca e corposa, resistente nel tempo e capace di travolgere in una piena rivoluzione olfattiva tutti gli spazi della casa, risiede nel capovolgimento delle bacchettine una volta a settimana: invertire le parti delle bacchette che stanno a contatto con il liquido profumato, restituirà nuova freschezza e forza all’aroma in bottiglietta per un profumo che, a contatto con l’aria, disperderà un’essenza avvolgente, rinata, potente.

Profumi per la casa spray

E per chi desideri cambiare spesso? Come fare ad assecondare la fantasia in giochi profumati capaci di ricreare lÏ, proprio nel salotto di casa, realtà lontane, ricordi antichi, profumi esotici e dolcissimi nella loro corposità sensuale?

Forti, resistenti, e dagli aromi travolgenti, i profumi per l’ambiente in soluzione spray dominano l’ambiente di chi desidera donare nuovo carattere alla stanza in maniera veloce ed immediata, per realtà sempre diverse e sempre accoglienti nelle loro essenze aromatiche fuori dal comune.

Soluzione diversa per logica di utilizzo, i profumi domestici spray si offrono come veri e propri complementi d’arredo dai molti volti, dalle molte sembianze, capaci di prendere e dare vita ai luoghi del cuore già alla prima nebulizzazione.

Rispetto al sistema di profumazione offerto dalle pratiche ampolle profumate dotate di bacchette, lo spray si d‡ come oggetto pratico, strumento ideale per una profumazione della casa sempre fresca, nuova e seducente.

Odori più concentrati, penetranti, capaci di invadere piacevolmente aree molto ampie, come quelle dei salotti in soluzione open space o le intere realtà domestiche, saranno alla portata di tutti, in una vaporizzazione semplice e efficace già al primo soffio.

Con una sola vaporizzazione, infatti, si avrà la possibilità di creare, di giorno in giorno, spazi nuovi, capaci di suscitare nella mente del padrone di casa, così come dell’ospite, bellissime sensazioni, richiamare ricordi lontani, imprimersi come il segno di bellissimi momenti presenti.

Il suggerimento, per chi desideri ambienti vivi senza pagare il tributo di brutti aloni su divani, cuscini o preziosissime tende, è quello di vaporizzare il profumo lontano dai tessuti, per un piacere olfattivo realizzato in tutta sicurezza per gli altri complementi d’arredo.

L’uomo, essere intelligente ancorato ai profumi e alle sensazioni che da vicinissimo lo sfiorano, vive una fortissima memoria olfattiva che, già alla prima scia aromatica, lo riporta prepotentemente ai momenti migliori della sua esistenza o permette di ricreare nuove memorie.

Nebulizzare nell’aria la fragranza che più si desidera, quindi, nel momento in cui più la si brama, diventa la chiave di un arredamento olfattivo pieno, coinvolgente a 360 gradi e veramente intimo in ogni suo aspetto.