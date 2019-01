Il 7 e l’8 gennaio riaprono i collegamenti tra A8 e Tangenziale Ovest

La società Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. comunica la riapertura al traffico veicolare, su due corsie per senso di marcia, del tratto della Tangenziale Ovest di Milano, compreso tra l’interconnessione con l’autostrada A8 Milano-Varese e lo svincolo per il Nuovo Polo Fieristico di Rho-Pero.

La riapertura avverrà in due diverse fasi. La carreggiata sud, quindi quella con direzione Genova-Bologna riaprirà lunedì 7 gennaio alle ore 21 mentre bisognerà aspettare qualche ora in più per la nord. La viabilità verso la A8 tornerà regolare a partire dalle 5 del mattino dell’8 gennaio. Anche la viabilità nel comune di Rho (via Pace e corso Europa) tornerà alla normalità a partire da lunedì 7 gennaio alle ore 6.

Lo svincolo era chiuso dallo scorso 10 dicembre per un grosso cantiere e in queste settimane, nonostante il periodo natalizio, ha causato lunghe code e disagi.