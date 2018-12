A8 Milano-Varese: chiuso l’allacciamento con la A50

Autostrade per l’Italia comunica che, per un cantiere di lavoro programmato dalla Società Milano Serravalle Milano Tangenziali lungo la Tangenziale Ovest di Milano, previsto dalle ore 04:00 di lunedì 10 dicembre 2018 alle ore 22:00 di lunedì 7 gennaio 2019, in modalità permanente e continuativa (24 ore su 24), sarà chiuso l’allacciamento con la A50 Tangenziale Ovest di Milano, in direzione della A1 Milano-Napoli per chi proviene da Varese.

LIn alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-procedere sulla A8 Milano-Varese in direzione di Milano, uscire allo svincolo Fiera, al km 2+200, immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Rho e seguire le indicazioni per A50 Tangenziale ovest di Milano;

-procedere sulla A8 Milano-Varese in direzione di Milano, uscire allo svincolo di Cascina Merlata, al km 0+300, seguire le indicazioni per A4/Torino ed immettersi sulla A50 Tangenziale ovest di Milano, dall’interconnessione di Ghisolfa (allacciamento A4 Torino-Trieste-A50 Tangenziale ovest).