86enne a processo per aver “rubato” un funghicida nel 2013

A processo con l’accusa di aver rubato un funghicida da 9.75 euro nel 2013. La vicenda di un anziano di 86 anni (ne aveva 80 quando ha commesso il reato, ndr) approderà davanti al giudice per l’udienza preliminare di Busto Arsizio ad ottobre di quest’anno dopo 6 anni di silenzio.

L’anziano, infatti, nei giorni scorsi ha ricevuto la citazione in giudizio e ha contattato l’avvocato Gianmarco Beraldo, suo legale di fiducia, per capire cosa avrebbe dovuto fare. Non difficile da immaginare lo stupore sul suo volto quando ha saputo dell’entità del furto.

Il fatto era avvenuto in un centro commerciale di Sesto Calende dove l’anziano aveva acquistato e pagato regolarmente altra merce proprio in quell’occasione ma sembra che si fosse dimenticato il prodotto in tasca dopo aver rotto la confezione di imballaggio. Per questo particolare, tra l’altro, è stato anche accusato di furto con destrezza.

L’addetto alla sicurezza del negozio, poco prima dell’uscita, ha chiesto al cliente di seguirlo e di mostrare cosa aveva nascosto in tasca. A quel punto il ladro a sua insaputa ha estratto il corpo del reato dalle tasche e si è ritrovato con una denuncia che, nel frattempo, non è mai stata ritirata dalla vittima. Per questo il magistrato l’ha mandato a giudizio dove, comunque, il reato arriverà prescritto.

Il legale ha già annunciato che chiederà, comunque, la sentenza di assoluzione per il suo assistito il quale non ha alcun precedente penale e per una dimenticanza è stato perseguito come se fosse un qualsiasi ladruncolo da supermercato.