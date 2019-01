Accordo Comune-Società Autostrade, cavalcavia messo in sicurezza

Sono frutto di un accordo tra la Società Autostrade per l’Italia e il Comune di Buguggiate i lavori iniziati sul cavalcavia di via Montello. Per ora sono comparsi i new jersey in cemento armato provvisori, ma presto, concluso l’iter burocratico, cominceranno i lavori.

«La Società Autostrade ci ha contatti per proporci questa collaborazione e noi abbiamo accettato senza indugio – spiega il sindaco Cristina Galimberti – L’accordo è davvero molto vantaggioso: la responsabilità della manutenzione del cavalcavia spetta all’amministrazione comunale ma non è un impegno di poco conto. Non tanto dal punto di vista economico finanziario ma da quello progettuale. Ed è proprio di questo aspetto che si occuperà la Società Autostrade».

In sostanza quindi, l’azienda che gestisce in concessione le tratte autostradali si occuperà di studiare il progetto e affidarne l’appalto, il comune di Buguggiate si accollerà gli oneri delle spese.

«Si tratta di circa 35 mila euro dilazionabili in tre anni – spiega ancora il sindaco – e anche questo ci ha spinto ad accettare l’accordo proposto da Società Autrostrade. Ora presenteremo il progetto in Consiglio comunale poi dovrà passare al vaglio del Ministero delle infrastrutture e quindi, presumiamo in primavera, i lavori partiranno senza grossi disagi.

Un’informazione importante per gli automobilisti: la circolazione non sarà interrotta, le auto procederanno a senso alternato».