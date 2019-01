Addio a Marinella Morganti, ex assessore al Commercio

«Ne ricorderò sempre la lealtà, l’umiltà e l’impegno che immetteva nel suo agire». Sono le parole del sindaco emerito Pierluigi Gilli che ricorda Marinella Morganti 75enne ex assessore di Alleanza Nazionale e nota commerciante saronnese. La saronnese si è spenta, dopo aver a lungo lottato con una malattia, nelle ultime ore e il funerale sarà celebrato lunedì 28 gennaio al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli.

È ricordata da tutti per la sua attività di commerciante e per il suo impegno politico. Dopo aver ricoperto il ruolo di consigliere comunale dal 1999 al 2001 Morganti era stata assessore al Affari Interni, Polizia Locale, Protezione Civile e Annona durante la prima Giunta del sindaco Pierluigi Gilli, dal 2001 al 2004. Dal 2004 al 2009 era stata presidente dell’istituzione Comunale scuole dell’infanzia monsignor Zerbi. L’ultima candidatura nel 2015 con Unione Italiana per il quale ricopriva dal 2016 l’incarico di membro supplente della commissione Pari opportunità.

«Con Marinella ho perso un’amica – il ricordo del sindaco emerito Pierluigi Gilli – alla quale ero molto affezionato e con cui, insieme a suo marito Ciro, ho condiviso attività amministrativa e momenti positivi ed anche personalmente difficili. Ha affrontato con coraggio e nobiltà d’animo la lunga prova della malattia, confermando le sue doti umane di donna forte e generosa».

Ne tratteggia la figura anche Massimiliano Fragata, ex assessore e storico esponente di Alleanza nazionale partito un cui Morganti ha militato a lungo: «Una donna che ha dedicato tutta la sua vita alla militanza politica ed al servizio per la sua comunità. Sempre fedele e coerente al suo credo politico. Un esempio da seguire». Al momento a salma si trova nella camera funeraria in via Manzoni 43.