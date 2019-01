Come affrontare l’adolescenza: tre incontri a Masnago

Tre incontri con altrettanti esperti, per aiutare genitori ed educatori nella loro sfida di accompagnare adolescenti e pre adolescenti in una età di grande trasformazione, con attenzione a diversi aspetti della crescita: è questa la proposta, aperta a genitori ed educatori di tutto il decanato di Varese, che arriva dalla Comunità pastorale Maria Madre Immacolata nell’ambito del progetto InsiemeIngioco, partito da un anno e mezzo con l’obiettivo di rilanciare l’oratorio come luogo di sostegno alle nuove generazioni.

Tutti gli appuntamenti si terranno nella Cripta di Masnago alle ore 21. Il primo incontro è fissato per sabato 19 gennaio e vedrà come relatore Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, che punterà l’attenzione sugli aspetti pedagogici ed educativi dell’accompagnare i ragazzi durante pre adolescenza ed adolescenza; sabato 23 febbraio la dottoressa Daniela Ciorciaro approfondirà invece gli aspetti legati all’affettività ed infine sabato 11 maggio sarà la volta di Don Stefano Guidi il cui intervento sarà focalizzato sull’accompagnamento nella fede.

Con questi incontri si amplia la proposta del progetto InsiemeIngioco che ha il sostegno economico di Fondazione

Vismara e che ha visto impegnata la Comunità Pastorale Maria Madre Immacolata in un percorso di valorizzazione e crescita dell’oratorio, anche attraverso una campagna di raccolta fondi che sostiene le tante proposte per bambini, ragazzi e giovani (dai cammini di fede all’oratorio estivo, fino alle domeniche in oratorio e l’attività di doposcuola, solo per fare alcuni esempi).