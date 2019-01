“AL CES di Las Vegas ci si confronta con innovazione e start up”

Daniele Pes, Presidente di Corner Stones e Board Member di InnoVits, si trova all’edizione 2019 del CES di Las Vegas. «I motivi per i quali consiglio di venirci – spiega – è che qui ci si aggiorna rapidamente su un mondo in grande movimento. In una settimana qua ci si rende conto di quale sia il livello al quale sta arrivando la tecnologia. Inoltre qui si concentrano tutte le nuove innovazioni e le aziende nascenti. È importante uscire dai propri confini, sollevare la testa e confrontarsi».

All’edizione di quest’anno, secondo Pes, «lo sviluppo tecnologico più atteso riguarda il 5G che è l’anello mancante di una serie di sviluppi nati negli anni passati».