Alla Liuc Business School un master per i manager delle case di riposo

Un percorso formativo executive per il management delle RSA, per saper governare la complessità che caratterizza il funzionamento di una moderna Residenza Sanitaria Assistenziale. Con questo obiettivo l’Osservatorio Settoriale sulle RSA della LIUC Business School propone l’Executive Program in Management delle Residenze Sanitarie Assistenziali rivolto principalmente ai direttori e ai gestori delle strutture, ma anche ai direttori amministrativi e sanitari, ai coordinatori infermieristici e amministrativi, ai responsabili sanitari e alle diverse figure intermedie ad alta complessità presenti nelle strutture residenziali per anziani.

Il corso, nato dalla collaborazione tra l’Osservatorio della LIUC Business School, A.PRO.M.E.A. e A.R.SA.C., si articola in 15 giornate d’aula distribuite tra i mesi di febbraio e giugno 2019. Le lezioni, con inizio previsto il giorno 20 febbraio, si terranno a Mantova nella sede della Fondazione “Mons. Arrigo Mazzali”. Le iscrizioni chiuderanno il giorno 13 febbraio.

I partecipanti potranno, quindi, potenziare le principali competenze economiche, organizzative, gestionali e relazionali di cui il management del settore socio-sanitario deve disporre, grazie anche ad un approccio altamente pragmatico garantito da un corpo docente capace di contestualizzare i contenuti didattici alle peculiarità del settore di riferimento.

“Normativa di settore e compliance aziendale”, “economia e organizzazione delle RSA”, “risorse umane e dinamiche relazionali” sono le tematiche di fondo dei 3 moduli didattici in programma che, a loro volta, saranno declinati in argomenti di maggior dettaglio che spazieranno dagli scenari evolutivi della spesa pubblica per la non autosufficienza, alla riforma del terzo settore, alle controversie legali sui contratti di ricovero e molto altro ancora.

Lo stesso marketing dei servizi alla persona, la valutazione del personale in RSA e la gestione delle relazioni interpersonali, non ultima la comunicazione con i parenti dell’utente, saranno argomenti pregnanti del corso. Dichiara Antonio Sebastiano, Direttore dell’Osservatorio Settoriale sulle RSA: «Progettato sulla base della pluriennale esperienza maturata nel Master Universitario in Management delle RSA, il valore aggiunto del corso è da leggersi nella volontà di alimentare nei partecipanti una visione multidisciplinare indispensabile per produrre innovazione nei propri modelli organizzativi ed assistenziali».