All’esame per la patente con “l’aiuto da casa”

All’esame per la patente con “l’aiutino”. È accaduto alla Motorizzazione civile di Varese dove nel corso di una prova, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese hanno sorpreso un cittadino italiano di origini egiziane, impegnato nella prova teorica per il conseguimento della patente di guida mod. B, mentre utilizzava una sofisticata apparecchiatura elettronica per eludere i controlli.

L’apparato, composto da un micro-auricolare e due telefoni cellulari collegati in remoto con una postazione esterna, gli consentiva probabilmente di rimanere in contatto costante con un “suggeritore”, che da casa gli avrebbe dettato le risposte ai quesiti.

Ad insospettire gli addetti alla vigilanza della Motorizzazione ed i Carabinieri la postura innaturale dell’uomo tenuta durante l’esame, per permettere alla videocamera di riprendere le domande del test.

Le indagini sono ancora in corso per identificare i soggetti all’altro capo del telefono, anche in considerazione della somma trovata nella disponibilità del reo. Nelle tasche dell’uomo i Carabinieri rinvenivano 2500 euro, che i militari ipotizzano fosse il prezzo da pagare per assicurarsi il superamento dell’esame senza studiare.