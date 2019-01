Andrea Cortellessa e Franco Buffoni al Maga

Nell’ambito del ciclo di conferenze promosse dal Museo Maga Domenica 27 Gennaio ore 17.00 il critico Andrea Cortellessa, presentato da Franco Buffoni, illustra i documentari delle opere site-specific di Claudio Parmiggiani esposti in museo e lo sviluppo della sua produzione artistica, fino all’Altare della Basilica di Santa Maria Assunta.

Il programma di conferenze e incontri del 2019 approfondisce i temi emergenti nel dibattito più attuale delle arti contemporanee invitando il pubblico a guardare all’arte come strumento e prospettiva per interrogare il presente.

Le conferenze sono, da una parte pensate come momenti di approfondimento delle mostre, in particolare di confronto con gli artisti ospitati in museo, dall’altra indagano il dibattito critico e filosofico attraverso la collaborazione con Filosofarti, festival di filosofia e attraverso un’inedita collaborazione con il Liceo Artistico di Busto Arsizio.

Ingresso gratuito.