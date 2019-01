Arte e legalità, un tema tutto varesino

Un giudice, un avvocato e un esperto d’arte: Annalisa Palomba, Pm varesino ora a Verbania come giudicante, Leonardo Salvemini, avvocato esperto di arte e ambiente e Tiziana Zanetti, studiosa del rapporto tra legalità e patrimonio artistico. Tutti insieme per presentare a Milano, nella prestigiosa sede di Spazio Filzi17 il volume “Arte e legalità. Per un’educazione civica al patrimonio culturale”, edizioni San Paolo.



Tiziana Zanetti ha curato la ricerca evidenziando i due momenti che la compongono e che sono contenuti nel titolo: arte e legalità ovvero le questioni che riguardano la tutela penale dell’arte e dei beni culturali e il ruolo dell’educazione civica al patrimonio culturale.

Tra storia e contemporaneità sono stati trattati aspetti “curiosi” quanto seri e complessi di tutela del patrimonio culturali.

Il giudice Annalisa Palomba ha descritto alcuni casi giudiziari che ha trattato dai quali sono emerse le questioni che sono state oggetto della ricerca: nel volume ha curato gli aspetti legati anche alle indagini scientifiche su opere d’arte a supporto del giudice.

Fra i relatori, la professoressa Angela Biscaldi, antropologa dell’Università Statale di Milano e Paola Tettamanzi che ha introdotto il presidnete della Regione Attilio Fontana il quale ha sottolineato importanza del lavoro complimentandosi per la qualità della ricerca.

Durante il dibattito sono intervenuti Presidente Tribunale di Varese, i vertici della Guardia di Finanza di Luino, Responsabili del Provveditorato agli Studi, del Fai, dell’Ordine Avvocati di Milano e altri magistrati impegnati nel settore della tutela dell’ambiente.

La ricerca proseguirà con Tiziana Zanetti in veste di ricercatrice e il volume verrà ripresentato a Varese nelle prossime settimane.

Alla presentazione era presente il direttore editoriale gruppo San Paolo che ha ribadito importanza dei temi affrontati e di essere contento di aver creduto nel volume.