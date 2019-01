È “atterrata” al Del Ponte la prima cicogna del 2019

L’ultimo vagito del 2018 e il primo del 2019 sono stati all’Ospedale Del Ponte di Varese.

In totale, nel 2018, i nati nei tre punti nascita della ASST dei Sette Laghi sono stati 3901 confermando il dato dello scorso anno e attestando il Dipartimento donna e bambino dell’Azienda varesina tra i maggiori in Lombardia e in Italia.

Importante da segnalare, l’aumento dei nati all’Ospedale di Cittiglio, che ha superato abbondantemente quota 500. In leggero calo, invece, i nati a Tradate, un dato che però si spiega con riferimento agli importanti lavori di ristrutturazione che hanno interessato il presidio e, in particolare, il reparto di Ostetricia, dove i lavori si sono conclusi da poco e nelle prime settimane dell’anno è previsto il trasferimento nella sede completamente rinnovata.

«E’ di grande soddisfazione il fatto che in un contesto nazionale in cui le nascite continuano a diminuire, i nostri Ospedali, insieme, confermano la quota di quasi 4mila nati, un numero davvero grande, che rende la nostra Azienda tra le prima in Lombardia e in Italia per numero di nascite. – è il commento del Prof. Massimo Agosti, Direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’ASST Settelaghi. – Sono molto felice, in particolare, per il dato di Cittiglio, dove, in parte, sono andate certamente a confluire le gravide che prima afferivano all’Ospedale di Angera, che proprio da oggi è entrato a far parte della nostra ASST, ma in parte sono il risultato di un bel gioco di squadra: il legame con la sede centrale del Del Ponte ha permesso infatti di enfatizzare le competenze e la vocazione specifica della sede territoriale. Più in generale, questi risultati sono possibili solo laddove la competenza di tutti gli operatori dell’ambito materno-infantile si accompagna alla tecnologie e, ancora più importante, ad una grande, grandissima dedizione al proprio lavoro».

«Guidare la cabina di regia della Rete Integrata Materna Infantile è stato anche per quest’anno un impegno faticoso, ma ricco di soddisfazioni.- commenta il professor Fabio Ghezzi, Direttore della Rete Integrata materno-infantile – Innanzitutto, abbiamo proseguito il percorso di messa in sinergia dei tre punti nascita della ASST già iniziato nel 2017, perfezionando l’organizzazione secondo il modello definito come “Hub e Spoke”, dove il centro di riferimento nel quale viene concentrata la patologia e i casi più complessi (Hub, ossia il Del Ponte) opera in stretto collegamento con i presidi ospedalieri territoriali (Spoke, ossia i presidi di Tradate e Cittiglio), che si occupano di pazienti che richiedono una minore intensità di cure.

Fare davvero rete ha significato condividere le professionalità (molti medici prestano servizio in più punti nascita), creare percorsi unificati per la gravidanza fisiologica e facilitare il passaggio di presa in carico in caso di complicanze che devono essere centralizzate, garantire l’uniformità di procedure e strumenti adottati, con un occhio sempre vigile sugli aspetti dell’appropriatezza e della sicurezza. Credo davvero che abbiamo fatto enormi passi avanti e oggi possiamo dire che i tre punti nascita lavorano in stretta connessione, pur conservando le proprie specificità, con l’intento comune di offrire la migliore assistenza alle donne di cui ci prendiamo cura. Per tutto questo devo ringraziare i medici e le ostetriche che lavorano nel gruppo da me diretto, che hanno creduto nel progetto della rete e lo hanno sostenuto con impegno e dedizione».

Dati di dettaglio per i tre punti nascita di Varese, Tradate e Cittiglio

Ospedale Filippo Del Ponte di Varese

ANNO MASCHI FEMMINE STRANIERI TOTALE NATI

2017 1350 1525 307 2875

2018 1316 1498 413 2814

ULTIMI TRE NATI del 2018

31 dicembre, ore 22.35 maschio gr 2880:, cittadinanza italiana. Comune di residenza Masciago Primo.

31 dicembre, ore 21.55 femmina gr 3810: cittadinanza italiana. Comune di residenza Varese.

31 dicembre, ore 19.51 maschio gr 3370: cittadinanza italiana. Comune di residenza Arsago Seprio.

PRIMI NATI del 2019

1 gennaio, ore 6.57 maschio gr 354o: cittadinanza italiana. Comune di residenza Varese.

I nomi degli ultimi nati nel 2018: 19.51 Raffaele Roncalli 21.55 Francesco Carbone 22.35 Giorgio Martina Il primo nato: 6.57 Ridha Nefzi (madre italiana cittadina italiana)

Ospedale Galmarini di Tradate

ANNO MASCHI FEMMINE STRANIERI TOTALE NATI

2017 307 293 95 600

2018 282 256 82 538

ULTIMI TRE NATI del 2018

31 dicembre, ore 06:26 maschio gr 2925: cittadinanza Italiana Comune di residenza Venegono Superiore

31 dicembre, ore 17:45 maschio gr 3095: cittadinanza Albanese. Comune di residenza Gorla Maggiore.

31 dicembre, ore 21:40 femmina gr 3790: cittadinanza Italiana. Comune di residenza Dorno (PV)

PRIMI NATI del 2019

Ore 10:30 del 01/01/2019: ancora nessun nato.

I nome degli ultimi nati del 2018: Alex Attampato, Biorni Xmeraj , Vittoria Hudorovich

Ospedale Causa Pia Luvini di Cittiglio

ANNO MASCHI FEMMINE STRANIERI TOTALE NATI

2017 223 233 58 456

2018 269 280 88 549

ULTIMI TRE NATI del 2018

31 dicembre, ore 9,28 maschio: gr 3110, cittadinanza italiana. Comune di residenza Portovaltravaglia

30 dicembre, ore 21,29 femmina gr 3400: cittadinanza italiana. Comune di residenza Sesto Calende.

PRIMI NATI del 2019

Ore 10:30 del 01/01/2019: ancora nessun nato.