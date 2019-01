Banco Bpm, brivido vincente. E ora c’è Spalato

Doveva essere una partita di preparazione in vista dell’impegno di Champions e invece la gara interna della Banco Bpm Busto contro la Roma si è rivelata una trappola dal quale i Mastini si sono salvati in extremis.

Solo una rete di Giuseppe Valentino (foto in alto / Squarzanti), realizzata a pochi secondi dalla sirena finale, ha dato alla Sport Management la vittoria (9-8) contro i giallorossi, squadra di medio-bassa classifica che però ha quasi strappato il pareggio alle “Manara”.

Vero che la Busto Bpm ha comandato nel punteggio per tutta la gara e che Baldineti ha messo in vasca anche la promessa Matteo Barbetta, 16 anni, cresciuto nel vivaio, però dai Mastini ci si attendeva una maggior concretezza nel chiudere il match. Alesiani e compagni hanno condotto la gara anche di tre lunghezze (6-3, 8-5) prima di farsi riacciuffare e vincere a fil di sirena.

CLASSIFICA SERIE A1 (dopo 14 giornate)

Brescia, Recco 39; BUSTO A. 36; Posillipo 26; Florentia 24; Genova Quinto 21; Ortigia Siracusa 20; Lazio 19; Trieste 15; Can. Napoli 13; Roma 12; Savona 11; Catania 10; Bogliasco 4.

ORA LA CHAMPIONS

Mercoledì sera – 23 gennaio, ore 20,30 – la squadra di Marco Baldineti è attesa da un nuovo, importante impegno in Len Champions League, sempre nella vasca amica delle “Manara”. A Busto Arsizio arriverà lo Jadran Spalato che già in passato ha incrociato i guantoni con i Mastini in campo internazionale.

I dalmati, due coppecampioni in bacheca, stanno faticando in questa fase a gironi di Champions e sono proprio alla ricerca di una vittoria che possa aiutare a risalire la china. Ma chiaramente, la Banco Bpm non ha intenzione di lasciare punti in casa: il sogno Final Eight è troppo grande.