Brucia tetto nella notte

Fiamme nella notte a Cadegliano Viconago: attorno alle ore 3:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma dove per cause ancora in fase di accertamento la copertura di uno stabile è stata interessata da un’incendio.

Le fiamme hanno distrutto 150 mq di tetto e lesionato i due appartamenti sottostanti, che sono stati dichiarati inagibili. Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente complicate causa la ristrettezza delle vie d’accesso.

Sul posto hanno operato dieci vigili del fuoco con due autopompe e un fuoristrada attrezzato con modulo antincendio. La famiglia che occupava una delle due unità immobiliari ha trovato ospitalità altrove.