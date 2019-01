Bruciano i boschi sopra Ghirla

Un grosso incendio è divampato nella notte di venerdì 11 gennaio 2019 nei boschi sopra Ghirla, più precisamente sul lato est del monte Mondonico.

Galleria fotografica Incendio Ghirla 4 di 17

I vigili del fuoco sono già in azione per domare le fiamme, che stanno divampando su un fronte attivo di 300 metri ed hanno già interessato una vasta area, visibile anche da molto lontano: tra le foto dei lettori ci sono scatti da Caravate e da Agra.

Un elicottero del soccorso boschivo regionale è già in azione e scarica acqua a ritmo serrato, e sono stati richiesti due canadair. I carabinieri forestali sono già sul posto. Sul posto stanno operando due squadre di vigili del fuoco, diverse squadre di volontari A.I.B., un elicottero del servizio antincendio regionale e sono in arrivo due canadair.

Per chi si muovesse in questi momenti con l’auto, la strada della Valganna è aperta, ma c’è molto traffico. Per il fumo, ma anche per i rallentamenti provocati dai curiosi: le fiamme lambiscono il lago di Ghirla e sono visibilissime dalla statale.

Il sindaco di Valganna Bruna Iardini si trova nell’abitato di Mondonico, frazione del comune di Valganna: «Non ci sono evacuazioni in corso – ha spiegato – Ma i vigili del fuoco sono sul posto nella frazione per evitare che il fuoco arrivi fino alle case».

In località Prato Airolo di Ganna, è stato riallestito il campo base che era già presente nei giorni scorsi in occasione dell’incendio della Martica. La direzione dello spegnimento è stata affidata a Mauro Mazzola e Dario Bevilacqua.

Nella nottata i vigili del fuoco sono intervenuti per altri due incidenti boschivi, uno nel comune di Varese e l’altro nel comune di Laveno Mombello.