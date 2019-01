Mondonico, un incendio partito da un accendino

È arrivato prima delle sei di una settimana fa, un venerdì, sulla ciclabile. Forse era a bordo di una bicicletta o di un altro mezzo che gli consentisse di allontanarsi rapidamente.

L’innesco non è stato trovato perché è uno dei più semplici, dei più banali ma non per questo meno micidiali: un accendino.

Poi ha fatto perdere le sue tracce. Almeno così crede. Perché se l’incendio della Martica dal punto di vista delle indagini è più che a “buon punto”, con un indagato, quello del monte Mondonico sta nel pieno delle attività, su cui i carabinieri forestali hanno acceso un riflettore (nella foto il tenente colonnello Antonio Barlucchi comandante del Gruppo).

Non è un piromane, almeno non nell’eccezione comune del termine cioè di un malato di fuoco, potrebbe essere un emulatore, vista la grande portata mediatica del rogo di qualche giorno prima, fra la Rasa e Valganna, e non è probabilmente la stessa mano che due anni fa, nel 2017, appiccò le fiamme sempre sul Mondonico, sempre a margine di un incendio più grande, in questo caso quello al Campo dei Fiori. In quell’occasione la genesi e le meccaniche del fuoco erano diverse, più strutturate.

La banalità del male, verrebbe da pensare, che comunque si è mangiato una quarantina di ettari di boschi non ricchi di biodiversità come quelli su cui crescono le roverelle e le eriche della Martica, ma sempre boschi patrimonio di tutti, che tra l’altro ha toccato zone accessibili con grande difficoltà.

Le persone “attenzionate” da queste indagini sarebbero più di una, ma i militari non vogliono aggiungere una virgola a quanto è già stato detto: indagini in corso. Non è escluso che la zona in questione, poi, non sia stata fotografata o ripresa da qualche privato che magari potrebbe in qualche fotogramma aver immortalato anche il responsabile del rogo doloso.

A tal proposito, in questo contesto vi sarebbero anche alcune immagini di telecamere al vaglio degli investigatori.