Una Busto Bpm “azzurra” ricomincia dal Posillipo

Ricomincia il campionato di A1 maschile di pallanuoto arrivata alla penultima giornata di andata. La Busto Bpm affronterà nel primo match del 2019 una delle storiche formazioni del massimo campionato nazionale, il Posillipo, con match che si disputerà nella vasca dei campani.

La partita, in programma alle 15 di sabato 5 gennaio, vedrà opposte la terza e la quarta forza del torneo, motivo per cui il match assume una importanza particolare anche se i Mastini vantano sette punti di vantaggio in classifica sui rivali.

La preparazione al match della Bpm è stata condizionata dalle numerose assenze per via della Nazionale, che ha convocato ben sette uomini per l’impegno negli USA (Alesiani, Damonte, Di Somma, Fondelli, Nicosia, Dolce, Bruni): solo giovedì la squadra si è “riunificata” in quel di Busto Arsizio. Il Posillipo, affidato a coach Roberto Brancaccio, è stato piuttosto attivo sul mercato estivo con l’acquisto dei vari Tkac, Vukicevic, Lanfraco e Tanaskovic. E sta disputando un torneo di buon livello con un ritmo “da Final Six”.

«Si riparte in trasferta con una squadra che ha fatto bene fino ad adesso – commenta alla vigilia Marco “Gu” Baldineti – L’esito della gara dipenderà in buona parte dal nostro approccio alla partita: sono molto fiducioso nonostante i nazionali debbano ancora smaltire del tutto il fuso orario».

La prova di campionato servirà anche a preparare al meglio la Busto Bpm per la ripresa del cammino in Len Champions League; mercoledì 9 gennaio i Mastini ospiteranno alle “Manara” lo Spandau ’04 nella sesta giornata della competizione.