Costruire Burattini di carta, per storie leggere

Imparare a costruire burattini di carta, per raccontare storie leggere.

È l’obiettivo del workshop di 3 incontri, della durata di 2 ore e mezza ciascuno, tenuto da Chicco Colombo negli spazi della Scuola Montessori Percorsi per crescere il martedì sera, alle 20.15 dal 15 al 22 gennaio.

L’iniziativa è rivolta agli adulti che impareranno a costruire dei burattini utili a dare corpo e voce a storie brevi, poetiche, comiche, surreali. Partendo da diversi tipi di carta, si apprenderanno le tecniche di costruzione che permetteranno di sperimentare l’uso espressivo, ludico e teatrale, dei personaggi costruiti.

La Scuola Montessori è in via Maggiora 10, a Varese.

Per informazioni e iscrizioni: 393 3315016.