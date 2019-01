Crociera nel Mediterraneo Orientale: perché sceglierla

Tutti prima o poi sono stati tentati dal fare una vacanza in crociera, dopotutto i vantaggi che può portare un viaggio di questo tipo sono diversi. Da un lato si può alimentarsi dello spirito d’avventura girovagando per Paesi diversi, conoscendo culture e tradizioni variegate; dall’altro si tratta di una vacanza all’insegna del massimo relax e comfort come lo si è visto solo nei propri sogni.

Questo tipo di vacanza è perfetto insomma per viaggiatori di diverso genere: dalla coppia in cerca di ferie romantiche, alle famiglie che hanno bisogno di gestire bambini, ai più “maturi” che hanno bisogno di comfort e servizi. La crociera è il viaggio per tutti.

A differenza di quanto si può pensare il costo è anche piuttosto conveniente. Se si fanno i conti bene infatti risulta essere una formula anche talvolta più conveniente che un viaggio standard: si viaggia in diversi Paesi, si ha vitto e alloggio compreso, non si spende per i mezzi pubblici (visto che si attracca direttamente in città meravigliose) e si hanno moltissimi servizi compresi nel prezzo.

Se si approfitta delle offerte, si può spendere ancora meno! Un classico molto ambito sono le offerte Mediterraneo Orientale di Costa Crociere, che hanno itinerari preziosi e hanno costi molto vantaggiosi.

Perché proprio il Mediterraneo Orientale?

Il clima

I motivi che spingono le persone a scegliere proprio il lato Orientale del Mare Nostrum sono diversi. Il primo è il clima meraviglioso. Le zone del Mediterraneo verso Levante ha infatti un clima piacevole per un periodo di tempo più ampio rispetto al mare su Marocco, Spagna e Sardegna. Questo consente di prenotare con tranquillità le vacanze estive anche in periodi di basso afflusso quando i prezzi sono ancora più convenienti, come giugno, settembre e addirittura ottobre.

Mondi diversi

Rispetto ai Paesi che si toccano nel lato Occidentale del Mediterraneo, quelli dell’lato opposto sono molto più particolari. Dopotutto Canarie, Spagna, Portogallo, Francia sono culture molto più vicine alla nostra e per questo, anche se se ne apprezzano le località da sogno, per alcuni potrebbero mancare di quel pizzico di esotico che stanno cercando. Croazia, Grecia, Turchia e gli altri Stati che si affacciano sul Mediterraneo a Est invece hanno culture totalmente differenti, anche fra loro stesse, e questo rende la vacanza ancora più avventurosa.

Un itinerario fuori dal comune

Gli itinerari che Costa Crociere propone sono tanti e diversi cosicché ognuno possa scegliere fra le tante formule quella che meglio si addice alle sue esigenze. Ci sono diverse opzioni di viaggio, varie durate, differenti porti di partenza e percorsi: in sostanza si può quindi scegliere per sé la vacanza cucita su misura. Le varie tappe sono state scelte con cura da personale esperto in modo tale da costituire un viaggio equilibrato e variegato in cui si possano vedere tutte le cose più belle che questo tratto di mondo possiede.

Il bello di una crociera qui è che ogni giorno ci si risveglia in un mondo totalmente diverso, ogni volta più bello e singolare. Quello che si vedrà lascerà sempre a bocca aperta anche perché si tratta di un itinerario veramente fuori dal comune. Fare un viaggio via terra o spostandosi con voli e traghetti di volta in volta in questa zona è molto complesso e quasi impossibile, ma con la crociera lo è.