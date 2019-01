Due varesini in azzurro agli Europei di bridge

Sarà una coppia “targata Varese” a rappresentare l’Italia ai prossimi campionati europei di bridge che sono in programma a Lisbona dal 22 al 28 febbraio prossimi.

La lunga selezione per la Nazionale Italiana Mista si è tenuta a Salsomaggiore Terme (Parma) e ha visto primeggiare la coppia formata da Paolo Uggeri, storico agonista della Associazione Bridge Varese, e da Marilina Vannuzzi che per molti anni ha militato nella società cittadina.

Uggeri e Vannuzzi hanno conquistato il primato in classifica al termine dei due weekend di gare nella località termale emiliana e saranno quindi una delle coppie di punta nella spedizione nella capitale portoghese. Gli Europei – nei quali l’Italia vanta una grande tradizione – saranno importanti anche perché fungeranno da torneo di qualificazione ai Mondiali di categoria.

Insieme a Uggeri-Vannuzzi si sono qualificati per gli Europei anche Manara-Attanasio e Chavarria Kaifmann-Grandoglia mentre le riserve, e quarti classificati a Salsomaggiore, ovvero Cima-Dessì. Il ruolo di capitano non giocatore dell’Italia sarà ricoperto dal presidente federale Francesco Ferlazzo Natoli.

Uggeri e Vannuzzi hanno completato domenica 27 una grande cavalcata: dopo aver rischiato l’esclusione dalla fase finale (fuori per 0,40 vp) sono stati riammessi per il forfait di Serangeli-Mazza. Da lì in avanti hanno scalato la classifica risultando infine i migliori dopo ben 313 smazzate.