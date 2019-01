Fiamme in un appartamento, i pompieri intervengono in via Mazzini

I vigili del fuoco stanno intervenendo in via Mazzini a Gallarate, per un incendio in un’abitazione.

(foto d’archivio)

Si tratta di un edificio di tre piani nel centro pedonale della città. Il comando di Varese ha inviato sul posto un’autopompa polivalente e una autoscala, in supporto stanno arrivando anche un’autobotte e un’ulteriore autopompa. Presente anche la Polizia Locale.