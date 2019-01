«Ecco che fine fanno le vostre lanterne»

Alcuni lettori ci hanno mandato le foto dei resti delle lanterne cinesi sparsi un po’ ovunque il giorno dopo i festeggiamenti di Capodanno. Sembra cosa di poco conto ma, a parte il rischio d’incendio, scongiurato, resta il problema dello smaltimento delle parti in metallo e non solo: molti costruttori sostengono che le lanterne siano biodegradabili ma non è del tutto vero. Spesso viene impiegato il bambù come struttura alle lanterne, ma neppure quello può essere smaltito in breve tempo e la tela poi può essere pericolosa per gli animali. Si sta lavorando per sviluppare prodotti ritenuti più sicuri e con minor rischio di incendi. Infatti, sono stati progettati dei materiali in grado di ritardare la fiamma prima del volo, e l’inclusione del combustibile in una cella, per evitare che questo goccioli (e provochi un incendio). Ma le lanterne per ora in commercio, soprattutto quello a basso costo, non sono ancora totalmente sicure.

