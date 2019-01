Gavirate in tasca si presenta

Pubblico delle grandi occasioni ieri sera in sala consigliare. Presentata l’APP di Gavirate e per Gavirate battezzata col nome “Gavirate in tasca”.

Erano presenti l’europarlamentare Lara Comi e il consigliere Regionale Angelo Palumbo, che nei loro interventi hanno fatto i complimenti alla lungimiranza dell’Amministrazione comunale.

Grande apprezzamento anche da parte del folto pubblico che ha sottolineato l’immediatezza e l’intuitività di tale applicazione.

Presenti anche alcuni ragazzi delle scuole gaviratesi accompagnati da insegnanti e dirigente scolastico.

Serata culminata con rinfresco offerto dalla ditta Vesco.