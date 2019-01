Genitori ed educatori, cinque incontri per crescere insieme

A partire dal 9 gennaio a Besnate avranno luogo una serie di incontri rivolti a genitori, educatori, insegnanti e a tutti coloro che hanno a cuore i giovani e il loro mondo.

Il primo appuntamento è per il 9 gennaio ore 20:30 presso il Teatro Incontro di Besnate dove si avrà l’occasione di incontrare papà Giampietro dell’associazione “il pesciolino rosso” che narrerà della sua esperienza e di come al dolore può seguire una rinascita.

Successivamente il 16 gennaio ore 21:00, presso la Casa delle Culture in via Mylius si parlerà di legalità con Franca Pelucchi -vicepresidente dell’associazione “Sulleregole”, fondata da Gherardo Colombo- che dialogherà con la giovane besnatese Greta Tenconi per un confronto sui giovani e sul loro impegno nel costruire un mondo più responsabile.

Per finire, un ciclo di incontri sulla pedagogia dell’umorismo; il 31 gennaio, il 7 febbraio e il 21 febbraio, alle ore 20:45, presso la Casa delle Culture in via Mylius, Giuseppe Ciccomascolo, pedagogista della cooperativa Unison, interagendo con il pubblico, illustrerà come l’umorismo possa essere un’efficace strategia per gestire i conflitti in famiglia… e non solo!