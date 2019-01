Una giornata al mercato di Varese alla bancarella di papà

Una giornata al mercato di Varese, filmando la bancarella di suo papà e tutto il mondo che ruota intorno agli ambulanti di piazzale Kennedy.

Gianmarco Avigni, ventenne di Luvinate, studente alla Naba di Milano (Nuova Accademia di Belle Arti) cogliendo l’occasione di un lavoro commissionato dalla scuola ha preso macchina fotografica (una Canon 600d) e cavalletto e ha accompagnato suo papà Antonio al lavoro.

Ne è nato un bel video, che fa vedere in due minuti l’evolversi della giornata al mercato in un sabato d’inverno, da quando è ancora buio e si monta a quando è di nuovo buio e si smonta, passando per le fasi centrali del giorno, con i clienti che passano, chiedono, osservano, comprano.

Il papà di Gianmarco, Antonio, classe 1964, fa questo mestiere da quando ha 14 anni: «La bancarella di tendaggi è della sua famiglia dal 1917. Ha cominciato il fratello della nonna di mio papà, poi è passata alla nonna di mio papà, poi al papà di mio padre (Alessandro) e infine a mio papà, titolare dal 1990 – spiega Gianmarco, primo di tre fratelli -. Il futuro non si sa cosa ci riserverà, intanto mi è piaciuto fare questo video coniugando un progetto per la scuola con il lavoro di mio papà, di cui vado molto fiero. Questo video lo dedico a mio nonno».