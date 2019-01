Graz battuto, la Uyba avanza in Cev Cup

Vittoria facile per la UYBA che batte per 3-1 (25-15, 25-12, 23-25, 25-22) la UVC Holding Graz, che permette alle farfalle di staccare il biglietto per i quarti di finale di Cev Cup; prossimo avversario saranno le francesi del Mulhouse (andata a Busto Arsizio il 6 febbraio, ritorno la settimana successiva in Francia).

Mencarelli non può schierare in campo Samadan, non utilizzabile in Europa e fa ampio turnover, concedendo una serata di riposo a Grobelna, Bonifacio e in parte anche Herbots. Le biancorosse, dopo aver vinto agevolmente il primi due set e conquistato la qualificazione, concedono spazio alle avversarie che vincono il terzo set e provano a portare la partita al tie break senza riuscirci.

Top scorer è Meijners con 32 punti (6 ace, 2 muri, 34% positivo),

seguita da Piani (24, 2 muri, 3 ace, 38%). Buona prestazione anche per le centrali Botezat (14 punti, 3 muri) e Berti 87 punti, 3 muri). Dall’altra parte della rete Ehrhart segna 34 punti (35%), seguita da Dörfler (27, 1 ace, 1 muro); Nesimovic invece segna 5 dei 6 punti a muro della compagine austriaca.

Adesso le farfalle possono concedersi un turno di riposo (domenica infatti non giocheranno) e torneranno in campo mercoledì 30 gennaio al Palayamamay contro Chieri, prima di preparare la valigia alla volta di Verona e della Final Four di Coppa Italia.

LA PARTITA – Mencarelli schiera Orro in regia Piani opposta, Berti e Botezat al centro, Gennari e Meijners in bada e Leonardi libero. Il primo set inizia in equilibrio con le due formazioni che procedono punto a punto (8-8). L’ace di Piani e l’attacco di Gennari regalano alla UYBA il primo vero vantaggio della partita (10-8) che cresce fino a +9 (20-11). A chiudere il set è capitan Gennari (25-15).

Nel secondo parziale le padrone di casa partono subito forte (8-3), grazie a un buon gioco in attacco e alla battuta di orso che mette in difficoltà la ricezione austriaca. Sull’11-6 Mencarelli mette in campo Herbots su Gennari e le austriache reagiscono e si riportano a -2 (12-10). Il triplo ace in battuta di Meijners vale il 20-11 e Mencarelli cambia regia dando spazio a Cumino. Le biancorosse hanno in mano le redini della partita e l’errore in attacco delle austriache regala a Gennari e compagne il 25-12 e la matematica qualificazione ai quarti.

Nel terzo set Mencarelli tiene in campo Cumino, Herbots e Meijners. Il Graz approfitta subito di alcuni errori delle padrone di casa e si porta sul 2-8 (time out Busto). Le farfalle ci provano con Piani e Botezat ma le austriache continuano ad avanzare (8-15). Le austriache ci credono e corrono sul 21-24, sprecano tre set ball e chiudono sul 23-25.

Il quarto parziale inizia in equilibrio (4-5) anche se le ragazze di Graz provano a spingere (7-9). Mencarelli rimette in campo Orro e Meijners prova a guidare la rimonta (10-12). Berti e Piani ci mettono del loro e la UYBA rimane in scia (16-19). Meijners prima segna un ace poi sbaglia la battuta e Graz va a +2 (19-21). Finale set punto a punto tra le due formazioni con le austriache che seppur fuori dal torneo, vogliono provare a portarsi a casa la partita. L’attacco di Herbots e l’ace di Piani chiudono i conti sul 25-22.